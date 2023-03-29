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Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 29 марта!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 13-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.
Читайте в номере:
- Аня, греби! «Лучшей каноистки, чем Анна, в России на данный момент нет», — считает тренер каменчанки Анны Пивоваровой, воспитанницы СШОР № 1, которая одержала очередную победу на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. »29
- «Исток» замахнулся на большие деньги. Для возрождения каменских водопровода и канализации предприятие намерено запросить госпомощь, от чего ранее отказывалось. /8-9
- Город забирает мусорку у регоператора. Договор аренды 4 га мусорного полигона, которому регоператор так и не дал ума, администрация Каменска решила расторгнуть. /4-5
- По новому виадуку и на дачи. Расписание автобусов с 30 марта в Заводской и на сады. и »3, 4
- Тесно на трассе. Уже неделю каменских водителей и проезжающих мимо города иногородних лихорадит перед мостом через Северский Донец. »6
- Огневая точка будет памятником. Бетонная огневая позиция была установлена в нескольких километрах от Каменска-Шахтинского и простояла неподвижно все это время. »7
- В Каменске вводят экологический платеж. Юрлицам придется доплатить за канализацию. »9
- Град изначального Петра. Гуляем по Таганрогу, пока в нем нет туристов. »12