Соответствующий закон вступит в силу с 1 апреля текущего года.

Так, потенциальные пользователи портала должны будут указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты.

Но детей до 14 лет смогут зарегистрировать на «Госуслугах» только их законные представители (родители, опекуны), сами прошедшие регистрацию в ЕСИА.

Так дети смогут, например, зайти в свой электронный дневник, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение.