Путем долгих переговоров и дискуссий между думой и администрацией города депутатам удалось таки добиться денег на выполнение наказов избирателей.

Депутаты каменской городской думы в течение двух лет настоятельно просили по 1 млн руб. на каждый избирательный округ для выполнения наказов своих избирателей. Чаще всего это касалось проблем благоустройства — ремонт детских площадок, установка мусорных баков, отсыпка дорог и пр.

Итак, в 2023 году исполнительная власть все-таки выделила по 800 тыс. руб. на каждый округ: 400 тыс. на дороги и 400 тыс. — на благоустройство. Заявки по округам уже поданы в администрацию. Сейчас формируется единый список работ, который будет выставлен на торги.