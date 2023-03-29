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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Депутатам Каменска-Шахтинского выделили по 800 тысяч
Детская площадка и остановочный павильон на Южном - малая часть из наказов избирателей. Администрация Каменска-Шахтинского еще в начале 2022 года обещала привести в порядок к лету по просьбе депутата Н. Стрельцова. Но так и не случилось. Фото: Валентина Лагутина, «ПИК».

власть

Депутатам Каменска-Шахтинского выделили по 800 тысяч

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Путем долгих переговоров и дискуссий между думой и администрацией города депутатам удалось таки добиться денег на выполнение наказов избирателей.

Депутаты каменской городской думы в течение двух лет настоятельно просили по 1 млн руб. на каждый избирательный округ для выполнения наказов своих избирателей. Чаще всего это касалось проблем благоустройства — ремонт детских площадок, установка мусорных баков, отсыпка дорог и пр.

Депутатам Каменска-Шахтинского выделили по 800 тысяч

Итак, в 2023 году исполнительная власть все-таки выделила по 800 тыс. руб. на каждый округ: 400 тыс. на дороги и 400 тыс. — на благоустройство. Заявки по округам уже поданы в администрацию. Сейчас формируется единый список работ, который будет выставлен на торги.

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