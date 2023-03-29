Автобусы №№ 5 и 25 начнут ходить в мкр. Заводской Каменска-Шахтинского через виадук 30 марта, в день официального открытия отремонтированного путепровода. По новому расписанию.

Ранее власти города хотели открыть движение пассажирского транспорта 31 марта, после открытия, чтобы не сбивать график. Но потом передумали и вернули дату — 30-е. Вероятно, сжалились над заводчанами, которые ждали открытия виадука семь месяцев.

Итак, 30 марта, в 11.00 виадук торжественно, с церемониями, откроют, после чего по нему поедет весь транспорт, включая грузовой и пассажирский.