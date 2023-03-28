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Записаться к нотариусу каменчане смогут через «Госуслуги»
Ростовская область вошла в число пилотных территорий, где запущен подобный сервис. Об этом сообщает правительство Ростовской области.
На данный момент к сервису подключено 69 из 183 нотариусов Ростовской области. По данным властей, работа продолжается. Чтобы записаться к нотариусу, необходимо пройти по ссылке.
Затем под своей учетной записью нужно выбрать необходимую услугу, например удостоверение договора дарения или согласия на продажу имущества и т. д. Далее смотреть на всплывающие подсказки, которые проинформируют о нужных документах, дате, времени приема нужного нотариуса и т. д.
Пошаговая инструкция:
- 1. Наберите в поисковой строке «нотариус» и нажмите клавишу Enter.
- 2. Откройте услугу «Запись к нотариусу», выберите ваш регион и нотариальное действие.
- 3. При желании загрузите документы для приема. Нотариус проверит и сообщит, если с ними что-то не так.
- 4. Выберите нотариуса, удобные день и время.
- 5. Дождитесь подтверждения записи в личном кабинете.