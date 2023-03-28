Ростовская область вошла в число пилотных территорий, где запущен подобный сервис. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

На данный момент к сервису подключено 69 из 183 нотариусов Ростовской области. По данным властей, работа продолжается. Чтобы записаться к нотариусу, необходимо пройти по ссылке.

Затем под своей учетной записью нужно выбрать необходимую услугу, например удостоверение договора дарения или согласия на продажу имущества и т. д. Далее смотреть на всплывающие подсказки, которые проинформируют о нужных документах, дате, времени приема нужного нотариуса и т. д.

Пошаговая инструкция: