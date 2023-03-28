26 марта завершился чемпионат Каменска по мини-футболу. Победу среди десяти команд одержали игроки ФК «Друзья».

Спортивное мероприятие стартовало 19 ноября 2022 г. В нем приняли участие игроки из Каменска, Каменского района, Зверева. Соревнования проходили в два круга, каждая команда сыграла по 18 матчей. В финале в поединке на звание чемпиона сошлись две команды: ФК «Факел» и ФК «Друзья». Встреча сильнейших закончилась со счетом 7:2 в пользу фаворитов и победителей чемпионата ФК «Друзья». В итоге чести называться лучшими удостоены команда «Друзья», вратарь Александр Короткий, игрок Александр Нуждин. Вторыми на пьедестал после «Друзей» взошли игроки «Факела» (бомбардир команды Олег Войцеховский, он признан лучшим), третьими стали футболисты «Зевса».