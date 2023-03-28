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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В хуторе Груцинове обустроили детскую игровую площадку

общество

В Каменске-Шахтинском в этом году отремонтируют детские площадки

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На приведение детских площадок в соответствие с государственными стандартами в местном бюджете запланировано почти 4 млн руб.

Ремонты будут происходить по требованию исполнительных производств. Кроме того, за несвоевременное восстановление игровых комплексов придется заплатить исполнительские сборы.

Адреса планируемых к ремонту детских площадок:

  • мкр. 60 лет Октября 6/1
  • ул. Алтайская, 16
  • ул. Вокзальная, 190
  • ул. Ворошилова, 2
  • ул. Ворошилова, 142
  • ул. Ворошилова, 159, 159а
  • пер. Коммунистический, 85
  • пер. Крупской, 67
  • ул. Щаденко, 9
  • ул. Парк Культуры, 12
  • ул. Чапаева, 4
  • ул. Героев Пионеров, 11
  • парк им. Гагарина
  • пр. Карла Маркса, 55
  • ул. Щаденко, 110
  • мкр. Заводской, ул. Больничная, 21а
  • мкр. Заводской, ул. Пугачева, 1
  • мкр. Лиховской, ул. Строителей, 25
  • мкр. Лиховской, ул. Октябрьская, 131
  • мкр. Лиховской, парк железнодорожников

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