общество
В Каменске-Шахтинском в этом году отремонтируют детские площадки
На приведение детских площадок в соответствие с государственными стандартами в местном бюджете запланировано почти 4 млн руб.
Ремонты будут происходить по требованию исполнительных производств. Кроме того, за несвоевременное восстановление игровых комплексов придется заплатить исполнительские сборы.
Адреса планируемых к ремонту детских площадок:
- мкр. 60 лет Октября 6/1
- ул. Алтайская, 16
- ул. Вокзальная, 190
- ул. Ворошилова, 2
- ул. Ворошилова, 142
- ул. Ворошилова, 159, 159а
- пер. Коммунистический, 85
- пер. Крупской, 67
- ул. Щаденко, 9
- ул. Парк Культуры, 12
- ул. Чапаева, 4
- ул. Героев Пионеров, 11
- парк им. Гагарина
- пр. Карла Маркса, 55
- ул. Щаденко, 110
- мкр. Заводской, ул. Больничная, 21а
- мкр. Заводской, ул. Пугачева, 1
- мкр. Лиховской, ул. Строителей, 25
- мкр. Лиховской, ул. Октябрьская, 131
- мкр. Лиховской, парк железнодорожников