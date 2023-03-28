На приведение детских площадок в соответствие с государственными стандартами в местном бюджете запланировано почти 4 млн руб.

Ремонты будут происходить по требованию исполнительных производств. Кроме того, за несвоевременное восстановление игровых комплексов придется заплатить исполнительские сборы.

Адреса планируемых к ремонту детских площадок: