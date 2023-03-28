От продажи восьми объектов недвижимости 12 объектов транспорта городу удалось выручить более 16 млн руб.

На прошлой неделе депутаты городской думы утвердили отчет от продажи муниципального имущества на 2022 год. Так, в результате проведения торгов было продано 20 объектов на 16,2 млн руб., из которых 13,5 млн остались в местном бюджете. В числе проданных объектов в основном нежилые помещения, старые автобусы, автогрейдер, погрузчик и иномарка 2005 года выпуска. Невостребованными остались 22 объекта из-за неликвидности и коммерческой непривлекательности. Все это имущество перекочевало в план продаж на текущий год.