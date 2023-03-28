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В Каменске избавиться от неликвида удалось частично
От продажи восьми объектов недвижимости 12 объектов транспорта городу удалось выручить более 16 млн руб.
На прошлой неделе депутаты городской думы утвердили отчет от продажи муниципального имущества на 2022 год. Так, в результате проведения торгов было продано 20 объектов на 16,2 млн руб., из которых 13,5 млн остались в местном бюджете. В числе проданных объектов в основном нежилые помещения, старые автобусы, автогрейдер, погрузчик и иномарка 2005 года выпуска. Невостребованными остались 22 объекта из-за неликвидности и коммерческой непривлекательности. Все это имущество перекочевало в план продаж на текущий год.