По данным синоптиков, на Ростовскую область надвигается Средиземноморский циклон, который может принести дожди и резкое понижение температуры.

Так, во вторник, 28 марта, в Каменске еще будет тепло, температура днем составит +14 °C, осадков не предвидится. 29 марта каменчане также не ощутят похолодания. Днем столбики термометров будут показывать +11…+15 °C, ночью +6…+7.

Однако уже с трех часов ночи 29 марта в Каменске резко похолодает, столбики термометров опустятся до -3 °C. Днем же, 30 марта будет свежо – +5…+6.

А еще 30 и 31 марта, синоптики рекомендуют, выходя на улицу, брать с собой зонты, так как есть вероятность осадков в виде дождя и даже снега.

В целом погодная картина изменится 1 апреля – к нам снова вернется тепло. В выходные 1 и 2 апреля днем термометры покажут +10…+15 °C, ночью +3…+4. Вероятность небольших осадков сохраняется.