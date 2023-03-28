В Роспотребнадзор продолжают поступать жалобы от покупателей, которым не дают снимать товары. В этой связи ведомство подготовило официальный ответ.

Согласно постановлению правительства России от 31.12.2020 № 2463, у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат или видеокамеру. Исходя из этого, запрет сотрудников магазина на съемку в торговых объектах не имеет под собой никаких правовых оснований.