Деньги будут разыграны через торги и направлены на уборку свалочных очагов в этом году.

Как отметил первый замглавы администрации Сергей Сухарев на заседании постоянных комиссий городской думы 24 марта, в городе, включая микрорайоны, всего 360 контейнерных площадки и практически возле каждой несанкционированная свалка. На их уборку и пойдут 2 млн руб.

— В мкр. Лиховском такого нет, так как там мусор вывозит МУП «Коммунальщик», а он убирает и вокруг площадок, — добавил сити-менеджер Владимир Шевченко.