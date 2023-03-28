Автомобильный затор на 930 км трассы «Дон» провоцируют продолжающиеся с 26 марта ремонтные работы на мосту через реку Северский Донец.

Транспортный поток перед въездом на мост вынужден перестраиваться из трех полос движения в одну с одновременным поворотом влево, что ведет к снижению скорости движения или вообще временной остановке всего потока.

Затор на 13 часов 28 марта по данным сервиса «Яндекс.Карты» составлял около 3.5 километра. Движение на видео нашего корреспондента можно охарактеризовать термином дальнобойщиков как «рабочее», с минимальной скоростью, но практически без остановок.