К концу 2024 года в каждой школе появится собственный театр. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в рамках начала четвертого сезона конкурса «Большая перемена». Об этом сообщает ТАСС.

В 2022 году в России было создано порядка 7 тыс. школьных театров, сегодня их уже 18 тысяч. Причем самодеятельные театры появляются не по какому-то обязательному требованию, а самостоятельно.

– Когда ребята вовлекаются и видят разные профессии, это тоже профориентация, которая помогает самореализоваться и найти себя, — подчеркнул С. Кравцов.