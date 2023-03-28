Спортсмены каменского танцевально-спортивного клуба «Дина» стали обладателями высоких наград на чемпионате России «Веснушки-2023».

Состязания, в которых приняли участие спортсмены из Сочи, Симферополя, Ростова, Краснодара, Донецка (ДНР), Новороссийска и др. городов России, проходили 25 марта в Анапе. Воспитанники каменского ТСК «Дина» попали в число участников по приглашению организаторов турнира ТСК «Магнат» из Новороссийска.

По итогам выступлений абсолютной победительницей в «Спорте высших достижений по Европейской и Латиноамериканской программе» стала Ангелина Мамонова. Финалистами в «Спорте высших достижений «Н+Е» класса» стала пара в составе Юрия Ленивкина и Стефании Шварцкоп. Златослава Алешникова и Елизавета Ботова завоевали золото по четырем и трем танцам соответственно, а также кубок в «Н» классе. Эмилия Шварцкоп и Ева Мамонова стали полуфиналистами в кубковых соревнованиях, обойдя более 50 соперников.

Спортсмены ТСК «Дина» продемонстрировали судьям вальс, танго, квикстеп, ча-ча-ча, румбу и джайв. Тренирует ребят руководитель ТСК «Дина» Дина Голубева.