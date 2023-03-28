В связи с тем что с 30 марта автобусы №№ 5 и 25 начнут ходить через виадук в Заводском, руководство «Глубокинского ПАТП» приняло решение внести коррективы и в график работы автобуса № 308 (124) «Каменск-Шахтинский – Масаловка».

Как пояснил «ПИКу» директор предприятия Ваган Аванесян, убирать этот маршрут не планируется, так как им пользуются многие заводчане, особенно проживающие в западной его части и в х. Масаловка.

Маршрут №308 (124) «Каменск-Шахтинский – Масаловка»

рабочие дни

Хлебозавод: 6.00 7.10 (рынок) 7.40 (рынок) 8.50 9.50 10.40 11.30 12.25 14.20 16.00 17.00 (рынок)

Рейсы на 7.00 7.30 16.55 выполняются от автостанции.

Рейсы на 7.00 7.30 12.25 14.20 выполняются через комбинат.

Комбинат — х. Масаловка: 7.25 7.50 12.3514.30

Из х. Масаловка: 5.30 6.45 8.00 8.30 9.35 10.40 11.20 12.10 13.00 15.00 16.40 17.45

Рейсы на 5.30 6.45 8.00 12.10 17.45 выполняются через комбинат.

выходные дни