С 30 марта автобус № 115 Каменск-Шахтинский — Лиховской начнет ходить по новому графику.

Маршрут № 115

рабочие дни

От ж/д вокзала (Каменск) до Локомотивного: 5.15 6.35 9.30 11.50 17.15

От ж/д вокзала (Каменск) до АЗС: 8.06 13.02 15.10 16.06 18.10 19.25

От Локомотивного до ж/д вокзала (Каменск): 6.20 7.32 10.35 13.05 18.20

От АЗС до ж/д вокзала (Каменск): 6.35 7.48 9.36 10.45 13.18 14.05 16.10 17.07 18.35 19.30 20.25

От центра (мкр. Лиховской) до ж/д вокзала (Каменск): 6.45 8.00 10.00 11.00 13.30 14.15 16.20 17.19 18.45 19.43 20.35

выходные и праздничные дни

От ж/д вокзала (Каменск) до Локомотивного: 5.15 8.06 11.14

От ж/д вокзала (Каменск) до АЗС (мкр. Лиховской): 6.35 13.02 15.10 16.06 18.10 19.25

От Локомотивного до ж/д вокзала (Каменск): 6.20 9.15 12.25

От АЗС (мкр. Лиховской) до ж/д вокзала (Каменск): 6.35 7.48 9.36 12.38 14.05 16.10 17.07 19.15 20.25

От центра (мкр. Лиховской) до ж/д вокзала (Каменск): 6.45 8.00 10.00 12.50 14.15 16.20 17.19 19.25 20.35