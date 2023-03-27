На мосту через Северский Донец на участке с 930 км + 100 м автодороги М4 «Дон» (Ростовская область) 26 марта начались ремонтные работы.

Движение транспорта в южном направлении (Ростов-на-Дону, далее Таганрог, Мариуполь или Краснодар, Сочи) осуществляется по одной полосе. Перед выездом на мост движение организовано по трем полосам.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать требования дорожных знаков и разметки, выбирать безопасную дистанцию, боковой интервал и осуществлять перестроение в соответствии с ПДД.

Вчера 26 марта во второй половине дня затор со стороны Москвы достигал 12 км.