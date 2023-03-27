Напомним, в воскресенье Старую Станицу в Каменском районе заволокло густым черным дымом. Языки пламени виднелись на пустыре недалеко от парка «Лога».

Перепуганные местные жители в соцсетях стали сразу же высказывать разные версии произошедшего: от реалистичных до мистических.

– Горели строительные и иные отходы, расположенные на открытой территории. Причины возгорания устанавливается, – комментирует Людмила Рагулина, начальник ОНД и ПР по Каменскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО. – Также напоминаю, что в каменском районе сейчас проводятся контролируемые палы сухой растительности в профилактических целях. В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду проводится очистка территорий от мусора и сухой растительности, в том числе путем отжигов там, где невозможно скашивание. В настоящее время проведение профилактических отжигов безопасно при соблюдении всех мер безопасности. Все профилактические отжиги сухой растительности должны проводиться исключительно под контролем и при наличии на месте сжигания средств пожаротушения.

Начальник управления ГО и ЧС в Каменске-Шахтинском Юрий Плотников подтвердил, что и на территории Каменска сейчас проводится подконтрольное выжигание сухой растительности. Разрешение действует до подписания правительством Ростовской области постановления об установлении особого противопожарного режима на территории региона.

Внимание! Чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать меры предосторожности:

не сжигайте мусор вблизи строений – расстояние между строениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м;

сжигая мусор, необходимо следить за горением до полного прекращения огня.

В сухую и ветреную погоду сжигать мусор запрещается законом: