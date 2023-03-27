Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Tony Igy из Каменска создал новый хит
Антон Игумнов, фото со страницы музыканта.

общество

Tony Igy из Каменска создал новый хит

Опубликовано

Каменчанин Антон Игумнов, известный как музыкант и работающий под псевдонимом Tony Igy, презентовал новый трек Cascade.

Послушать новинку можно в интернете. С поиском точно проблем не возникнет. А пока очередной хит нашего земляка набирает обороты, хотелось бы напомнить, что мировую известность Антону принесла его композиция Astronomia, которую автор написал в 2010 году. На просторах России эта музыка мгновенно стала хитом. А в мировом медиапространстве она принесла известность автору после того, как зазвучала в интернет-меме, изображающем пританцовывающих африканских носильщиков гроба.  

Напомним, в 2020 году, по данным интернет-сервиса Spotify, на втором месте после П.И. Чайковского по количеству прослушиваний также стал каменский исполнитель электронной танцевальной музыки Антон Игумнов.

Tony Igy из архива «ПИКа» 2013 года

Tony Igy из Каменска создал новый хит

Похожие темы:, ,

Другое в рубрике общество

Вверх