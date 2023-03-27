Каменчанин Антон Игумнов, известный как музыкант и работающий под псевдонимом Tony Igy, презентовал новый трек Cascade.

Послушать новинку можно в интернете. С поиском точно проблем не возникнет. А пока очередной хит нашего земляка набирает обороты, хотелось бы напомнить, что мировую известность Антону принесла его композиция Astronomia, которую автор написал в 2010 году. На просторах России эта музыка мгновенно стала хитом. А в мировом медиапространстве она принесла известность автору после того, как зазвучала в интернет-меме, изображающем пританцовывающих африканских носильщиков гроба.

Напомним, в 2020 году, по данным интернет-сервиса Spotify, на втором месте после П.И. Чайковского по количеству прослушиваний также стал каменский исполнитель электронной танцевальной музыки Антон Игумнов.

Tony Igy из архива «ПИКа» 2013 года