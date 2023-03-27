24 марта 2023 года Главное управление госэкспертизы выпустило положительное заключение на проект реконструкции автомобильной дороги М4 «Дон» на участке между 933-м (Каменск-Шахтинский) и 1024-м (развязка М4 — аэропорт Платов, северный обход Ростова-на-Дону) километрами. Застройщиком реконструкции указана ГК «Российские автомобильные дороги.

В данных заключениях указано, что после завершения работ участок начнут эксплуатировать на платной основе. В тексте сказано: «Реконструкция автомобильной дороги М4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 933-1024 км — с последующей эксплуатацией на платной основе, Ростовская область».

Следовательно, платным станет весь участок М4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до кольцевой развязки ТЗК «Южный» у аэропорта Платов.

Стоит добавить, что следующий после развязки на аэропорт «Платов» участок в южном направлении на М4 уже стал автомагистралью до строящейся развязки Новочеркасск — Ростов — обход Аксая. Рискнем предположить: после завершения строительства Аксайского обхода весь отрезок трассы М4 от Каменска-Шахтинского до выхода за Батайск станет платным и соединится с имеющимся платным участком дороги на Краснодар.

Будущий новый платный участок трассы М4 «Дон» на 945 километре пересекает трасса М21 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск — Донецк и далее к границе Украины на Днепропетровск и Кишинев; также по по этому участку сегодня осуществляется движение в обход Ростова-на-Дону на Таганрог — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Крым.