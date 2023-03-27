После внушительных геомагнитных ударов в минувшие выходные 27 марта метеочувствительных людей ждет небольшая передышка, после чего магнитные бури продолжат атаковать Землю.

Согласно прогнозам, геомагнитные возмущения продлятся до начала апреля. Очередной пик солнечной активности ожидается в четверг, 30 марта. Предполагается, что в этот день сила потока геомагнитных ударов составит не менее 5 баллов. 31 марта и 1 апреля ожидаются возмущения силой в 4 балла.

Напомним, что в качестве последствий магнитных бурь для метеочувствительных людей могут выступать бессонница, скачки давления, головная боль. Увеличивается и нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

В дни геомагнитных возмущений специалисты рекомендуют отказаться от алкоголя, курения, крепкого кофе и интенсивных физических нагрузок. Также не стоит начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки.