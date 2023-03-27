Спортсменка из каменской СШОР №1 завоевала золото на Чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.

Состязания сильнейших гребцов России проходили с 22 по 26 марта в Краснодаре на озере Старая Кубань. Наш Каменск-Шахтинский представляла мастер спорта, член сборной России Анна Пивоварова. Спортсменка успешно преодолела олимпийскую дистанцию на 200 м в каноэ-одиночке и уверенно завоевала золото, обойдя многих титулованных соперников.

По словам тренера спортивной звезды Андрея Пискунова, лучшей каноистки, чем Анна в России на данный момент нет.