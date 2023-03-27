С 30 марта автобусы №№ 13, 14 и 17 начнут ходить по новому графику, сообщает администрация Каменска-Шахтинского.

По сравнению с предыдущим количество рейсов автобусов увеличено вдвое.

Автобус № 13

От автовокзала: 9.05 12.25 14.15

От с/т «Геолог»: 9.55 13.15 15.10

От пос. Южного: 10.15 13.35 15.30

Автобус № 17

От автовокзала: 7.30 12.11 16.35

От с/т «Химик»: 8.17 12.59 17.47

Автобус № 14

рабочие дни

От ж/д вокзала: 6.50 7.40 9.15 15.40 17.15 19.10

От пос. Южного: 6.30 7.15 8.40 10.30 16.45 18.05

От ж/д вокзала до с/т «Юбилейные»: 7.40 9.15 15.40

От с/т «Юбилейные»: 8.25 10.10 16.30

выходные дни

От ж/д вокзала: 7.40 9.15 15.40 17.15

От пос. Южного: 7.15 8.40 10.30 16.45 18.05

От ж/д вокзала до с/т «Юбилейные»: 7.40 9.15 15.40

От с/т «Юбилейные»: 8.25 10.10 16.30