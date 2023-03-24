Каменский поисковый отряд «Память» поискового объединения «Миус-Фронт» обнаружил ушедшую в грунт долговременную огневую точку (ДОТ).

Бетонная огневая позиция была установлена в нескольких километрах от Каменска-Шахтинского и простояла неподвижно все это время. За долгие годы ДОТ практически полностью ушла под землю.

Один из наших поисковиков, недавно вступивший в отряд, рассказал, что знает о местонахождении этой огневой точки. Так мы ее и обнаружили. Точные координаты пока раскрывать не будем, уточним лишь, что она находится в Каменском районе. Теперь нам предстоит полностью расчистить сооружение, подготовить подъезд для спецтехники, выяснить, какие конкретно воинские части могли здесь находиться, а также проверить, не захоронены ли в этом месте бойцы Красной армии, которые так и не вернулись домой с фронта, — пояснила корреспонденту “ПИКа” заместитель руководителя отряда Оксана Демченко.

В ближайшем будущем посмотреть на находку смогут все желающие, так как ДОТ станет новым памятником, который будет перемещен и установлен недалеко от мест событий. По информации О. Демченко, торжественное открытие планируют приурочить к 9 мая, а ДОТ установить возле одной из дорог в Каменском районе.