22 марта на перекрестке ул. Ленина и пер. Коммунистического произошло очередное ДТП, виновником которого стал водитель, не заметивший знак «уступи дорогу».

По информации сотрудников ГИБДД, ДТП ими не регистрировалось, так как водители оформили аварию по европротоколу. По свидетельствам очевидцев, за рулем иномарки был водитель из другого города, он двигался по второстепенной дороге и на главной не пропустил «Буханку».

Подобная ситуация на этом же перекрестке произошла неделю назад. Ростовчанин на «Тигуане» не притормозил перед ул. Ленина и столкнулся с «Тойотой», которая от удара перевернулась. К счастью никто из людей серьезно не пострадал.

К слову, каменчане уже давно жалуются на то, что этот перекресток один из самых опасных в городе, там очень часто случаются ДТП.