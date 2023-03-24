Речь идет о так называемом контролируемом выжигании.

Сегодня, 24 марта, сухую траву жгут на Подседельном. 22 и 23 марта, как пояснили “ПИКу” в отделении надзорной деятельности и профилактической работы по Каменскому району, сухостой выжигали на берегу Донца.

— Контролируемый пал сухой травы будет проводиться до объявления в Ростовской области пожароопасного периода. В прошлом году он был объявлен в конце марта. Планируется, что в этом году он начнется в апреле, — пояснил корреспонденту “ПИКа” начальник управления ГО и ЧС в Каменске Юрий Плотников. — Все работы проводятся под нашим контролем. Уже отработаны участки в районе Шахтерского, Октябрьского, Подскельного, побережья Донца.

Для справки

Контролируемые палы сухой травы проводят с целью профилактики распространения огня. Это самый дешевый метод очистки сенокосов и пастбищ от прошлогодней растительности.