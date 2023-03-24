Жители Каменска-Шахтинского возмущены тем, что администрация города не ликвидирует испорченные искусственные неровности.

«Если они действительно нужны, почему их не восстанавливают? А если нет — почему не убирают?!», – негодуют горожане.

Один из резиновых огрызков находится близ пешеходного перехода на пересечении улиц Пивоварова и Красной. Чтобы не скакать на «лежачих», горожане вынуждены лавировать по дороге и притормаживать. Еще пару обломанных «лежачих полицейских» украшают ул. Ленина. Меж тем, согласно ГОСТу 50597-2017, их положено ремонтировать либо ликвидировать в течение трех дней.

Однако, эти обломки странным образом остаются невидимыми и для соответствующего департамента администрации Каменска-Шахтинского, и для ГИБДД.

Может, надзорные органы приоткроют веки этим ведомствам?..

Из истории вопроса: 130 резиновых «лежачих полицейских» были установлены по всему городу в 2017 году, когда главой администрации города был Олег Каюдин. Тогда на оборудование городских дорог по национальным стандартам (то бишь на «лежачие», знаки ограничения скорости, мигающие светофоры и ограждения) областное правительство выделило 27,5 млн руб. Освоить подрядчику ООО «Гис-Юг» якобы удалось лишь 9 млн руб.