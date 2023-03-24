На площадке временного хранения мусора, расположенной рядом с закрытым полигоном ТКО в Каменске-Шахтинском, проводятся мероприятия по захоронению мусора.

24 марта депутат городской думы Армен Маргарян сделал фото и видео, как трактор засыпает горы мусора грунтом, что, согласно мусорному законодательству*, категорически запрещено делать. По закону на площадке временного хранения мусор можно сортировать, перегружать из мусоровозов в бункеры большой вместимости, а из них – в большие машины и увозить на захоронение на официальные полигоны.

Подробнее о проблеме мусора в Каменске читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 22 марта.

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