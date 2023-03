Французский владелец* сети хозмагов DIY** Leroy Merlin, решил передать российский бизнес локальному менеджменту.

В компании заверили РБК, что эти изменения не повлияют на бизнес. Все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме. Видимо, до сети докатились европейские игры в санкции – когда подчиняться надо, но терять бизнес не хочется.

Сегодня сеть гипермаркетов Leroy Merlin в России составляет 111 магазинов в 65 городах России.

Из них в Ростове-на-Дону — 3 магазина, в Краснодарском крае – 3 (два в Краснодаре, один в Новороссийске , в Волгоградской области – 2 (Волгоград и Волжский).

Ретейлер входит в 10 крупнейших торговых компании страны.

*Группа ADEO.

** (Англ. Do it yourself — «сделай сам»).