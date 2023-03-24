30 марта, в день льготной стерилизации животных, можно будет провести стерилизацию по уменьшенной цене своим домашним животным.

В Каменске-Шахтинском льготную стерилизацию будут проводить в ветклинике на ул. Пушкина, 27 по предварительной записи.

Записаться можно по тел.: 8 (86365) 7 -28-27.

Контакты ветклиник для льготной стерилизации у наших соседей:

— г. Донецк, пер. Куйбышева, 37. Тел.: +7(86368) 2-63-63;

— г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (86383) 2-69-0.

В последующие месяцы дни льготной стерилизации будут проводить в каждый последний четверг месяца, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.