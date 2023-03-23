С 1 апреля правительство увеличивает соцпенсии* дополнительно к индексации, прошедшей в июне прошлого года.

Таким образом, их рост за год составит более 13,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая 23 марта с ежегодным отчетом в Госдуме.

Социальная пенсия — государственная денежная выплата (разновидность государственной пенсии), носящая регулярный социальный характер, которая выплачивается всем гражданам страны вне зависимости от социального положения, пола и расы: