общество
Социальные пенсии увеличат дополнительно
С 1 апреля правительство увеличивает соцпенсии* дополнительно к индексации, прошедшей в июне прошлого года.
Таким образом, их рост за год составит более 13,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая 23 марта с ежегодным отчетом в Госдуме.
Социальная пенсия — государственная денежная выплата (разновидность государственной пенсии), носящая регулярный социальный характер, которая выплачивается всем гражданам страны вне зависимости от социального положения, пола и расы:
- по достижении установленного государством нетрудоспособного возраста (социальная пенсия по старости), которая назначается даже если у гражданина нет подтверждённого трудового стажа или его недостаточно для назначения трудовой пенсии;
- при инвалидизации (социальная пенсия по инвалидности);
- детям, родители которых неизвестны (сироты);
- детям, потерявшим кормильца (детские пособия по потере кормильца).