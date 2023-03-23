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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Путин учредил медаль «За храбрость»
Иллюстрация: publication.pravo.gov.ru

власть

Путин учредил медаль «За храбрость»

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Новая награда идет третьей в списке российских медалей вслед за медалями «Ордена за заслуги перед Отечеством» и «За отвагу».

  • Место ношения — на левой стороне груди под знаками особого отличия РФ или СССР.
  • Материал — серебро, диаметр 32 мм.

Статут: «За храбрость и мужество, проявленные при выполнении боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановления международного мира и безопасности».

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