Новая награда идет третьей в списке российских медалей вслед за медалями «Ордена за заслуги перед Отечеством» и «За отвагу».

Место ношения — на левой стороне груди под знаками особого отличия РФ или СССР.

Материал — серебро, диаметр 32 мм.

Статут: «За храбрость и мужество, проявленные при выполнении боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановления международного мира и безопасности».