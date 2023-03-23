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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменской заброшки в ближайших планах нет

общество

Обманутым дольщикам Каменска вернули деньги

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Всем 25 каменчанам, которые вложили свои средства в строительство многоквартирного дома на ул. Халтурина, 4в, выплатили компенсацию.

Выплатой этих денег занималась публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в конце 2022 г. Этой же организации переданы права застройщика ООО «СК Александра» на земельный участок, находящийся под этим недостроем.
Об этом сообщила администрация города в ответ на новость о каменской заброшке в группе «ПИКа» в соцсети «ВКонтакте».

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