Население этого микрорайона получает стопроцентно нестандартную воду по санитарно-химическим показателям.

Причина в том, что единственный источник водоснабжения Заводского – это вода из подземной скважины, которая из-за природных свойств наших водоносных горизонтов имеет высокое содержание железа, отсюда — высокую жесткость. Отсутствие должной водоподготовки сказывается на конечном потребителе.

Об этом начальник территориального отдела «Роспотребнадзора» Валентина Тыквинская сообщила в ходе заседания комиссии по ЖКХ при городской думе 23 марта.