Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Воду в бутылках начнут контролировать от производства до прилавка

ЖКХ

Наихудшее положение с водой, оказывается, в мкр. Заводском

Опубликовано

Население этого микрорайона получает стопроцентно нестандартную воду по санитарно-химическим показателям.

Причина в том, что единственный источник водоснабжения Заводского – это вода из подземной скважины, которая из-за природных свойств наших водоносных горизонтов имеет высокое содержание железа, отсюда — высокую жесткость. Отсутствие должной водоподготовки сказывается на конечном потребителе.
Об этом начальник территориального отдела «Роспотребнадзора» Валентина Тыквинская сообщила в ходе заседания комиссии по ЖКХ при городской думе 23 марта.

Похожие темы:,

Другое в рубрике ЖКХ

Вверх