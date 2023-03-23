В открытый доступ сведения о доходах и имуществе народных избранников Заксобрания Ростовской области должны попадать в минимальном и обезличенном виде — как то: доходы прошли проверку, выявлены или не выявлены нарушения.

23 марта Заксобрание внесло соответствующие изменения в региональный закон о статусе депутата. А основанием для этого стал принятый в феврале федеральный закон.

Но! Изменения о «засекречивании доходов» вступят в силу в новом созыве (выборы в Заксобрание в сентябре 2023 года).

А значит, в ближайшую (весеннюю) декларационную кампанию сведения о доходах депутатов, их супругов и детей должны быть в открытом доступе на официальных сайтах.