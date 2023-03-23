Как пояснили “ПИКу” в отделении надзорной деятельности и профилактической работы по Каменскому району, 22 марта, на берегу Донца выжигают траву.

Процесс контролируемый, уточнили в ведомстве, ответственная за избавление от сухостоя администрация Старостаничного сельского поселения.

К слову, в преддверии пожароопасного периода, в Ростовской области создали специальную группировку для тушения крупных лесных пожаров. Областные власти сделали выводы из прошлогодних пожаров. В итоге, заверяют чиновники, в 2023 году все готово заранее — проверили готовность 21 лесопожарной станции. Более того, в лесных массивах поставят еще 26 камер видеонаблюдения.