22 марта директор ООО «Каменский водоканал» Михаил Кравцов рассказал, какая вода и откуда поступает в водопровод Каменска-Шахтинского.

Запись обращения опубликовали в телеграм-канале администрации города.

М. Кравцов пояснил, что кратковременные изменения качества воды могут возникать в результате ликвидации аварий на участках сети. Для того чтобы минимизировать ухудшение воды в этот период, ликвидацию аварий выполняют под рабочим давлением или немного снизив его.

Также он сообщил, что в водопроводные сети города вода подается из реки Северский Донец и из скважин Малокаменского и Гундоровского месторождений, пройдя очистку и обеззараживание. И в ближайшее время объем воды, подаваемой из скважин, планируется увеличить.