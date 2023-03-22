Тотальный диктант – всероссийская просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

В Каменске она пройдет 8 апреля в 14.00 по адресу: ул. Сапрыгина, 6. Наш город встречает ее уже восьмой раз подряд. Диктовать текст будут в каменском технологическом институте ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова. Также на официальном сайте проекта будет открыта онлайн-площадка. Регистрация на очные и онлайн-площадки откроется за 10 дней до акции.