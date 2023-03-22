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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 9 апреля

образование

В Каменске тотальный диктант будут писать 8 апреля

Опубликовано

Тотальный диктант – всероссийская просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. 

В Каменске она пройдет 8 апреля в 14.00 по адресу: ул. Сапрыгина, 6. Наш город встречает ее уже восьмой раз подряд. Диктовать текст будут в каменском технологическом институте ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова. Также на официальном сайте проекта будет открыта онлайн-площадка. Регистрация на очные и онлайн-площадки откроется за 10 дней до акции.

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