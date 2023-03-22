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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Прокуратура требует отремонтировать лиховской  автодорожный путепровод в Каменске

транспорт

Прокуратура требует отремонтировать лиховской  автодорожный путепровод в Каменске

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Проверка проводилась Лиховской транспортной прокуратурой в отношении деятельности Ростовской дистанции инженерных сооружений структурного подразделения ОАО «Российские железные дороги».

По итогам проверки вскрыты многочисленные нарушения требований федерального законодательства:

  • на путепроводе выбоины и просадки на проезжей части дороги, 
  • колейности на проезжей части на расстоянии 100 м, 
  • на путепроводе отсутствуют элементы конструкции металлического дорожного ограждения и горизонтальная дорожная разметка,
  • несмотря на проектную документацию и технический паспорт, путепровод не оборудован тротуарами,
  • в 2012 г. не обеспечено повторное утверждение проекта организации дорожного движения путепровода. 

— Прокуратурой внесено представление начальнику Ростовской дистанции инженерных сооружений, по результатам рассмотрения которого будет решен вопрос о необходимости судебного понуждения ОАО «Российские железные дороги» устранению данных нарушений. Ход и результаты рассмотрения представления находятся на контроле прокуратуры, — комментирует помощник Лиховского транспортного прокурора Марус Джомардян.

Для справки:
Железная дорога разделяет мкр. Лиховской на две части, и единственной дорогой в оба направления является дорога через этот путепровод. На северной стороне фактически проживает около 3000 человек, на южной — 6000 (по паспортным данным, 6000-15 000 соответственно).

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