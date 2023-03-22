Проверка проводилась Лиховской транспортной прокуратурой в отношении деятельности Ростовской дистанции инженерных сооружений структурного подразделения ОАО «Российские железные дороги».

По итогам проверки вскрыты многочисленные нарушения требований федерального законодательства:

на путепроводе выбоины и просадки на проезжей части дороги,

колейности на проезжей части на расстоянии 100 м,

на путепроводе отсутствуют элементы конструкции металлического дорожного ограждения и горизонтальная дорожная разметка,

несмотря на проектную документацию и технический паспорт, путепровод не оборудован тротуарами,

в 2012 г. не обеспечено повторное утверждение проекта организации дорожного движения путепровода.

— Прокуратурой внесено представление начальнику Ростовской дистанции инженерных сооружений, по результатам рассмотрения которого будет решен вопрос о необходимости судебного понуждения ОАО «Российские железные дороги» устранению данных нарушений. Ход и результаты рассмотрения представления находятся на контроле прокуратуры, — комментирует помощник Лиховского транспортного прокурора Марус Джомардян.

Для справки:

Железная дорога разделяет мкр. Лиховской на две части, и единственной дорогой в оба направления является дорога через этот путепровод. На северной стороне фактически проживает около 3000 человек, на южной — 6000 (по паспортным данным, 6000-15 000 соответственно).