Депутат городской думы Армен Маргарян провел собственное расследование на тему, как в Каменске-Шахтинском проходит реализация мусорной реформы.

Больше года А. Маргарян регулярно ездил на площадку временного накопления мусора, расположенную возле старого (закрытого) каменского мусорного полигона ТКО, и наблюдал, как региональный оператор ООО «Экострой-Дон» производит хранение, сортировку мусора, которые привозят туда из Каменска, Каменского района и Донецка.

В ходе расследования было снято видео, подтверждающее факты нарушения экологического законодательства и схемы обращения с отходами.

Подробный отчет и выводы читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 22 марта 2023 г. А видеосюжет, иллюстрирующий расследование депутата, можно посмотреть здесь.

Место действия – площадка временного хранения мусора, которая находится рядом с закрытым полигоном ТКО.