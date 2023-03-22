Руководители ООО «Компас 1», отвечающего за содержание улично-дорожной сети в Каменске-Шахтинском, отреагировали на социальный плакат про пыль и грязь в городе, опубликованный в свежем номере «ПИКа» от 22 марта.

Они предоставили фотодоказательства того, что работники «Компаса 1» грязь с прибордюрной территории убирают, урны опустошают, ограды и остановочные павильоны моют.

Мы же в свою очередь отметим, что проектом «Запрос на чистоту» ни в коем случае не умаляем усилий этой организации. Очевидно, что «Компас 1» выполняет уборку города в рамках своего контракта – на ограниченные средства, на ограниченной территории.

Запрос жителей города на чистоту обращен к властям города – именно они не предпринимают достаточных мер по уборке города. Поэтому улицы, квартиры, автомобили, деревья, клумбы утопают в грязи и пыли. Этой вредоносной городской пылью мы и наши дети дышим, эта пыль корректирует наше здоровье.

Вот об этом плакат «ПИКа» под названием «ОБЛАКО КАМЕНСКОЕ ПЫЛЕВОЕ».

Каменчане могут присоединиться к теме плаката своими комментариями, фото и видео.