21 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении детям-сиротам, достигшим совершеннолетия, сертификаты на приобретение жилого помещения в собственность или на погашение ипотеки.

Право на получение этого вида господдержки будет и у детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает «Российская газета».

Документом предусмотрены меры по защите детей-сирот от мошенников. Эти деньги невозможно будет сиротам получить на руки наличкой. Средства с сертификатов планируется переводить непосредственно на счет продавца квартиры или на банковский счет при оформлении ипотечного кредита. Кроме того, договор купли-продажи нужно будет согласовывать с уполномоченным на то органом.

На данный момент в России пусть и медленно, но все-таки реализуется программа обеспечения жильем детей-сирот. По программе квартиры им выдаются на условиях социального найма, а приватизировать их разрешается через пять лет.