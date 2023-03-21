анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 марта!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 12-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.
Читайте в номере:
- Путь готов. Строители пообещали губернатору Голубеву, который самолично прошелся во вторник по свежему асфальту виадука, что движение по путепроводу откроется 30 марта. Жители Заводского и хуторов Каменского района выдохнули – терпеть лишения им пришлось 4 месяца вместо полутора лет. »3
- Донец наполняется. График подъема плотин. »3
- Куда девается мусор в Каменске. Депутаты городской думы провели собственное расследование. »12-13
- Запах есть, бактерий нет. Начальник территориального отдела Роспотребнадзора В. Тыквинская записала обращение к жителям Каменска, в котором заверила в безопасности воды. »4-5
- Каменчане готовы скинуться. 20 марта в Ростовской области завершился прием заявок на проекты, реализация которых намечена на 2024 год. Каменчане выдвинули аж восемь предложений. »4
- Как бы крысы не напали. Такими опасениями делятся друг с другом каменчане, наблюдая, как над контейнерными площадками возвышаются кучи мусора. »9
- Напал на девушку в подъезде. Полиция ищет мужчину, напавшего на девушку. »6
- Судят «липового» инспектора, который собирал дань на трассе возле Каменска. »6
- На Подскельном взорвалась канализация. Труба коллектора на ул. Первомайской рванула так, что груды асфальта засыпали подъезд к дому. »8
- Ваше чадо в интернете? Не боритесь с гаджетами, придумайте альтернативу. »20, 21