17 марта казаки вместе с и.о. атамана города подхорунжим Валерием Золотовым побывали с гуманитарным конвоем в гостях у бойцов из батальона «Терек», дислоцирующегося в ЛНР.

В качестве гуманитарной помощи казаки отвезли продукты питания, окопные свечи, карематы, рисунки и иконы-обереги от детей казачьих школ и др.

— Костяк батальона «Терек» составляют казаки Донского и Кубанского войска, поэтому казаков из Каменска они принимали с открытой душой, — сообщил корреспонденту «ПИКа» Валерий Золотов.