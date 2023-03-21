Права обманутых дольщиков в очередной раз обсудили в Ростове-на-Дону. Кому-то повезло, и их дома достраивают за бюджетные деньги.

Межведомственная комиссия в Ростове-на-Дону решила до конца 2023 года обеспечить права граждан по 20 многоквартирным домам (МКД) (1082 договора долевого участия по всей Ростовской области). В областном бюджете на эти цели предусмотрено 62 млн рублей. По семи МКД дело уже движется – они либо достраиваются, либо по ним заключаются договора. В отношении остальных объектов-долгостроев будут применяться другие механизмы восстановления прав обманутых дольщиков, говорится на сайте правительства РО.

А вот судьба дома-недостроя в Каменске-Шахтинском (ул. Халтурина, 4) пока в тумане. Его администрация города в позапрошлом году передала в Жилищный фонд. Местным обманутым дольщикам в том же 2021 году должны были выплатить деньги. После чего, когда у фонда остался бы недостроенный дом без долгов, его планировали снести. А участок земли вернуть муниципалитету. На дворе 2023 год – заброшка на месте.

Напомним, десятиэтажку с магазинами на первом этаже ООО СК «Александра» из Ростова-на-Дону начало строить в 2011 году. Через год работы остановились, на руководство компании были заведены уголовные дела, а каменчане, вложившие деньги в долевое строительство, превратились в обманутых дольщиков.