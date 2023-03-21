21 марта губернатор Василий Голубев вместе с министром транспорта Владимиром Окуневым побывали в Каменске-Шахтинском, чтобы лично убедиться, что капитальный ремонт виадука заканчивается.

В ходе осмотра путепровода генеральный директор подрядной организации ООО «Ростовавтомост» Станислав Тюкалов сообщил, что строительная готовность объекта по состоянию на 14 марта составляла 90% – оставалось завершить благоустроительные работы. То есть на момент визита губернатора эти работы были явно на финише. В связи с этими обстоятельствами В. Голубев дал поручение открыть движение по путепроводу 30 марта, то есть на два дня раньше указанного им ранее срока (1 апреля).

В этот же день в Каменске-Шахтинском глава региона посетил сосудистый центр, созданный на базе ЦГБ, возложил цветы к мемориальному комплексу «Героям Гражданской и Великой Отечественной войн» на площади Труда, а также побывал в парке и музейном комплексе «Патриот», принадлежащих предпринимателю Владимиру Бесчетному.