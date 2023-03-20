Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Виадук в Заводском спешно благоустраивают

транспорт

Виадук в Заводском спешно благоустраивают

Опубликовано

Большая часть работ по благоустройству виадука в мкр. Заводском уже сделана.
В этом корреспондент «ПИКа» убедилась утром в понедельник, 20 марта.

За два выходных дня были заасфальтированы и размечены подъезды к виадуку, установлены барьерные ограждения, начата установка дорожных отбойников со стороны Красновки.

Все эти работы в очередной раз заставили задуматься: а не собираются ли открыть виадук раньше 31 марта или может высоких гостей из области ждут?

  • Виадук в Заводском спешно благоустраивают
  • Виадук в Заводском спешно благоустраивают
  • Виадук в Заводском спешно благоустраивают
  • Виадук в Заводском спешно благоустраивают
  • Виадук в Заводском спешно благоустраивают
  • Виадук в Заводском спешно благоустраивают
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике транспорт

Вверх