общество
Утверждены графики подъема плотин на Северском Донце в 2023 году
ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» опубликовало график подъема плотин и наполнения верхних бьефов на гидроузлах Дона и Северского Донца в Ростовской области.
Так, в частности, начало установки плотин «Сазоновского» ГУ № 6 и летний уровень уровень воды в черте Каменска-Шахтинского ожидаем 10 апреля и 4 мая соответственно.
Самый верхний на Донце гидроузел № 7 «Верхнекрасный» начнут устанавливать неделей позже, а летний уровень Донца в районе Донецка наберут к 7 мая.
Сроки установки Кочетовского, Усть-Манычского и других плотин на Северском Донце смотрите в таблице.