ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» опубликовало график подъема плотин и наполнения верхних бьефов на гидроузлах Дона и Северского Донца в Ростовской области.

Так, в частности, начало установки плотин «Сазоновского» ГУ № 6 и летний уровень уровень воды в черте Каменска-Шахтинского ожидаем 10 апреля и 4 мая соответственно.

Самый верхний на Донце гидроузел № 7 «Верхнекрасный» начнут устанавливать неделей позже, а летний уровень Донца в районе Донецка наберут к 7 мая.

Сроки установки Кочетовского, Усть-Манычского и других плотин на Северском Донце смотрите в таблице.