Половодье на реках бассейна Ростовской областей, а также Краснодарского края и Волгоградской области в этом году началось на 10-20 дней раньше средних многолетних сроков, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Гидрометцентра России Юрия Симонова.

В ближайшую неделю на реках Волгоградской и Ростовской областей будет наблюдаться интенсивное развитие весеннего половодья. На реках бассейна Дона продолжится повышение уровня воды, вскроется Хопер, на Цимлянском водохранилище, по оценке Росгидромета, сохранятся заторные явления.

– Сейчас идет развитие весеннего половодья на реках среднего Дона, и при повышении уровня воды, конечно, могут подтапливаться поймы и, соответственно, населенные пункты, которые выходят к реке, — добавил Симонов.