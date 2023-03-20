С 27 марта электропоезд № 6355 Лихая начнет делать остановку на остановочном пункте 1045 км в поселке Октябрьском Каменска-Шахтинского.

В связи с этим график движения этой электрички немного сдвинется. Из мкр. Лиховского она будет отправляться на одну минуту раньше (в 14.36) и соответственно раньше останавливаться на остальных остановках. На станцию Глубокая электропоезд будет прибывать в 15.33, сообщается на официальном сайте СКЖД.

Возможно, руководство СКДЖ таким образом отреагировало на жалобы людей, проживающих в пос. Октябрьском, которым приходилось добираться в город на остановку электричек 1040 км – это на ул. Героев Пионеров.